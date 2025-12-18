Vítimas trabalhavam em uma provedora de internet - Reprodução / Redes Sociais

Vítimas trabalhavam em uma provedora de internet Reprodução / Redes Sociais

Publicado 18/12/2025 08:39 | Atualizado 18/12/2025 08:57

Bahia - Três funcionários de uma empresa de internet foram encontrados mortos, na noite desta terça-feira (16), no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, criminosos torturam os homens, sendo achados com marcas de tiros e as mãos e pés amarrados.



As vítimas foram identificadas como Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28. Eles estavam usando uniformes da empresa e se preparando para realizar um serviço quando homens armados os abordaram.



Uma das linhas de investigação é que o crime teria sido motivado pela empresa não ter pago uma espécie de "pedágio", valor cobrado por traficantes para que possa fornecer o serviço na região. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada pela polícia que segue investigando.



A empresa Planet Internet, onde os funcionários trabalhavam, nega que tenha sido contatada por criminosos.



"A Planet Internet encontra-se consternada com o ocorrido e vem prestando todo o apoio necessário às famílias dos funcionários. Destaca, ainda, que em momento algum, a empresa foi contactada, por quem quer que seja, muito menos, recebeu qualquer pedido de resgate ou de pagamento para acesso de suas equipes à localidade em questão", escreveu em nota nas redes sociais.

O secretário da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, informou que determinou prioridade nas investigações para encontrar envolvidos no triplo homicídio. Ele classificou a ação como "bárbara" e "violenta", cometida de forma "covarde".



Os corpos de Ricardo Antônio e Jackson foram enterrados na quarta-feira (17), no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília. A cerimônia reuniu familiares, amigos e colegas de trabalho. Já Patrick será sepultado nesta quinta-feira (18), no Cemitério Vale da Saudade, no Caminho das Árvores.

Posicionamentos



O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), classificou o crime como "brutal e inaceitável" e disse que ele fere a dignidade humana e o direito de viver e trabalhar em paz.



"Determinei que a investigação seja conduzida com rigor para identificar e responsabilizar os autores, dentro da lei. Vamos seguir enfrentando a violência com firmeza e responsabilidade", escreveu nas redes sociais.



Por fim, o governador se solidarizou com as famílias e afirmou que seu compromisso é com a "verdade e a justiça".



O Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da Bahia (Sinttel-Bahia) manifestou, em nota nas redes sociais, indignação com o crime.



“Perder a vida no exercício do trabalho, buscando levar conectividade à população é um fato inaceitável que fere não apenas a categoria, mas toda a sociedade baiana”, afirmou o presidente da entidade sindical, Joselito Ferreira, no posicionamento.



A entidade também reforçou o encontro com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) apontando o pedido de uma investigação "célere, rigorosa e transparente" para identificar e punir os responsáveis pela violência.

Após uma reunião que reuniu representantes das empresas prestadoras de serviço e representantes da SSP-BA, um protesto aconteceu na quarta-feira (17) cobrando justiça para as vítimas.



Os manifestantes, que trabalham com a instalação de internet, percorreram de carro a Avenida Paralela, uma das principais de Salvador.



A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadoras de Mesas Telefônicas (Fenattel) afirmou que é dever do Estado e das companhias assegurar a segurança dos servidores.



"Ao mesmo tempo que repudia que o trabalho de manutenção das redes coloque a vida dos trabalhadores em risco pela falta de ação de segurança pública, que deixa entregues às facções o controle territorial nos bairros mais populares. As contratantes devem assumir sua responsabilidade em garantir a vida dos técnicos e trabalhadores de telecom que não podem ser obrigados a entrar nessas áreas e colocar suas vidas em risco", disse.



O presidente da federação, José Roberto Silva, acrescentou que "não podemos aceitar este acontecimento em Salvador, pois isto afeta além dos trabalhadores e suas famílias, também as empresas , contratos. O Governo e as secretarias de segurança dos Estados precisam ter severas medidas de segurança para que não fique cada vez mais inviável a manutenção dos serviços".

*Matéria do estagiário João Santos, sob supervisão de Raphael Perucci