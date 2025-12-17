Pablo Marçal declara apoio a Flávio: 'É o Bolsonaro que a gente sempre quis'Reprodução
Os dois se encontraram em São Paulo em um evento promovido por Marçal
STF confirma benefício para mulheres vítimas de violência
Vítima terá manutenção do vínculo empregatício por 6 meses
Acusados tentar explodir bomba em aeroporto se tornam réus no STF
Colegiado formou placar de 4 votos a 0 para abrir ação penal
STF tem maioria para anular investigação contra governador do Acre
Gladson Cameli é acusado de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro
Senado aprova projeto que reduz penas de Bolsonaro e outros condenados por atos golpistas
Proposta da Dosimetria passa com maioria folgada, expõe divisões partidárias e registra uma abstenção e cinco ausências na votação
Diretor fala pela primeira vez sobre filme de Bolsonaro: 'Sabia que era figura controversa'
Em entrevista, Cyrus Nowrasteh disse que a obra vai ser um 'retrato complexo e honesto' do político brasileiro
