Acusados tentar explodir bomba em aeroporto se tornam réus no STF
Colegiado formou placar de 4 votos a 0 para abrir ação penal
STF tem maioria para anular investigação contra governador do Acre
Gladson Cameli é acusado de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro
Senado aprova projeto que reduz penas de Bolsonaro e outros condenados por atos golpistas
Proposta da Dosimetria passa com maioria folgada, expõe divisões partidárias e registra uma abstenção e cinco ausências na votação
Diretor fala pela primeira vez sobre filme de Bolsonaro: 'Sabia que era figura controversa'
Em entrevista, Cyrus Nowrasteh disse que a obra vai ser um 'retrato complexo e honesto' do político brasileiro
Especialista diz que é cedo para alarme com vírus K no Brasil
Variante do influenza detectada no Pará é importada e não indica surto
Senador petista Fabiano Contarato diz ter votado por engano a favor do PL da Dosimetria na CCJ
Proposta, que pode reduzir as penas de condenados pela tentativa de golpe de Estado, foi aprovada por 17 votos a favor e 7 contra
