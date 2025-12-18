Inmet mantém alertas de chuvas - Érica Martin / Arquivo Agência O Dia

Publicado 18/12/2025 11:47

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou os alertas de chuvas para várias regiões do País nesta quinta-feira, 18. Os avisos indicam a ocorrência de chuvas até a manhã de sexta-feira, 19, com precipitações que podem chegar a 100 mm por dia, oferecendo risco potencial ou alto risco em algumas regiões.

O alerta amarelo, que indica perigo potencial, com chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h foi emitido para áreas em:

- Goiás: Centro, Leste, Sul, Norte e Noroeste Goiano

- Minas Gerais: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Norte e Vale do Rio Doce

- Pará: Sudeste, Sudoeste e Baixo Amazonas

- Tocantins: Ocidental e Oriental do Tocantins

- Maranhão: Oeste, Leste, Sul, Centro e Norte Maranhense

- Mato Grosso: Centro-Sul, Nordeste, Sudeste, Norte, Pantanais e Madeira-Guaporé

- Mato Grosso do Sul: Centro Norte, Leste e Sudoeste Mato-grossense

- Espírito Santo: Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte

- Piauí: Centro-Norte, Sudoeste, Norte e Sudeste Piauiense

- Amazonas: Centro, Sudoeste, Sul e Norte Amazonense

- Roraima: Norte e Sul de Roraima

- Rio de Janeiro: Sul, Noroeste, Centro, Baixadas e Metropolitana do Rio de Janeiro

- São Paulo: Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Vale do Paraíba Paulista, Macro Metropolitana Paulista, Metropolitana de São Paulo

- Bahia: Extremo Oeste Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia

Já o alerta laranja, que indica risco maior de chuvas intensas com chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas abrange as seguintes regiões:

- Goiás: Centro, Leste, Sul, Norte e Noroeste Goiano

- Minas Gerais: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste e Norte de Minas

- Pará: Sudeste, Sudoeste e Baixo Amazonas

- Tocantins: Ocidental e Oriental do Tocantins

- Maranhão: Oeste, Sul, Leste e Centro

- Mato Grosso: Nordeste, Norte, Sudeste e Centro

- Mato Grosso do Sul: Leste e Centro Norte

- Amazonas: Centro, Sudoeste, Sul e Norte amazonense

- Piauí: Sudoeste

- Bahia: Extremo Oeste Baiano

- Distrito Federal: Distrito Federal

O Inmet alerta a população que, em caso de rajadas de vento, é importante não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, assim como evitar estacionar veículos próximo de torres ou placas de propaganda. Sempre que possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro de energia.