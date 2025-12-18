O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou os alertas de chuvas para várias regiões do País nesta quinta-feira, 18. Os avisos indicam a ocorrência de chuvas até a manhã de sexta-feira, 19, com precipitações que podem chegar a 100 mm por dia, oferecendo risco potencial ou alto risco em algumas regiões.
O alerta amarelo, que indica perigo potencial, com chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h foi emitido para áreas em:
- Goiás: Centro, Leste, Sul, Norte e Noroeste Goiano
- Minas Gerais: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Norte e Vale do Rio Doce
- Pará: Sudeste, Sudoeste e Baixo Amazonas
- Tocantins: Ocidental e Oriental do Tocantins
- Maranhão: Oeste, Leste, Sul, Centro e Norte Maranhense
- Mato Grosso: Centro-Sul, Nordeste, Sudeste, Norte, Pantanais e Madeira-Guaporé
- Mato Grosso do Sul: Centro Norte, Leste e Sudoeste Mato-grossense
- Espírito Santo: Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte
- Piauí: Centro-Norte, Sudoeste, Norte e Sudeste Piauiense
- Amazonas: Centro, Sudoeste, Sul e Norte Amazonense
- Roraima: Norte e Sul de Roraima
- Rio de Janeiro: Sul, Noroeste, Centro, Baixadas e Metropolitana do Rio de Janeiro
- São Paulo: Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Vale do Paraíba Paulista, Macro Metropolitana Paulista, Metropolitana de São Paulo
- Bahia: Extremo Oeste Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia
Já o alerta laranja, que indica risco maior de chuvas intensas com chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas abrange as seguintes regiões:
- Goiás: Centro, Leste, Sul, Norte e Noroeste Goiano
- Minas Gerais: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste e Norte de Minas
- Pará: Sudeste, Sudoeste e Baixo Amazonas
- Tocantins: Ocidental e Oriental do Tocantins
- Maranhão: Oeste, Sul, Leste e Centro
- Mato Grosso: Nordeste, Norte, Sudeste e Centro
- Mato Grosso do Sul: Leste e Centro Norte
- Amazonas: Centro, Sudoeste, Sul e Norte amazonense
- Piauí: Sudoeste
- Bahia: Extremo Oeste Baiano
- Distrito Federal: Distrito Federal
O Inmet alerta a população que, em caso de rajadas de vento, é importante não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, assim como evitar estacionar veículos próximo de torres ou placas de propaganda. Sempre que possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro de energia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.