Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (18), Lula criticou o cantor Zezé Di Camargo
Lula chama de 'cretinice' ataque de Zezé di Camargo às filhas de Silvio Santos
Cantor criticou a presença do presidente da República e de outras autoridades no evento de lançamento do SBT News
Mesa Diretora da Câmara decide pela perda de mandato de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem
Decisão foi tomada pelo presidente da Casa, Hugo Motta, e aguarda apenas publicação no Diário Oficial para entrar em vigor
PL da Dosimetria: os caminhos do projeto após o veto anunciado por Lula
Proposta retornará ao Congresso Nacional depois da decisão do presidente ser formalizada
Moraes manda PGR e defesa de Bolsonaro se manifestarem sobre laudo de violação da tornozeleira
O laudo da Polícia Federal apontou "danos significativos" na junção da capa plástica da tornozeleira eletrônica
STF mantém regra que reduz aposentadorias por invalidez
Ministros aceitam recurso do INSS contra decisão da Justiça do Paraná
Brasil recebe certificação da OMS pela eliminação da transmissão do HIV de mãe para filho
Com o reconhecimento, o País se torna o 19º a alcançar o feito - o primeiro com mais de 100 milhões de habitantes
