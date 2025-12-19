O animal já havia conseguido escapar de tentativas anteriores do Corpo de Bombeiros de capturá-lo. Moradores relataram a presença do macaco em uma área residencial da cidade. Ele invadiu casas, roubou uma cafeteira, mexeu em fiações e provocou problemas de energia. Houve relatos de pessoas mordidas. A captura do animal ocorreu na terça-feira (16).
Um vídeo publicado nas redes sociais mostra vários momentos do macaco-prego, incluindo um em que ele aparece portando uma faca. Também há relatos de passarinhos sendo soltos de gaiolas.
