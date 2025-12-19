Vídeo publicado nas redes sociais mostra vários momentos do macaco-prego - Reprodução / Redes sociais

Um macaco-prego que vinha causando transtornos em Viçosa, no Rio Grande do Norte, foi capturado pela polícia. O animal roubou uma cafeteira, mexeu em fiações e chegou a aparecer "armado" com uma faca.



Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/g1le273vRF — Jornal O Dia (@jornalodia) December 19, 2025

O animal já havia conseguido escapar de tentativas anteriores do Corpo de Bombeiros de capturá-lo. Moradores relataram a presença do macaco em uma área residencial da cidade. Ele invadiu casas, roubou uma cafeteira, mexeu em fiações e provocou problemas de energia. Houve relatos de pessoas mordidas. A captura do animal ocorreu na terça-feira (16).

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra vários momentos do macaco-prego, incluindo um em que ele aparece portando uma faca. Também há relatos de passarinhos sendo soltos de gaiolas.