Homem mata agente penal e o filho de 4 anos em SPReprodução
Perícia técnica foi acionada e o caso foi registrado como homicídio, feminicídio e suicídio consumado
Perícia técnica foi acionada e o caso foi registrado como homicídio, feminicídio e suicídio consumado
Dallagnol paga indenização de R$ 146,8 mil a Lula por caso do PowerPoint
Valor foi depositado em conta vinculada ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e será posteriormente transferido a Lula, já com a inclusão dos honorários advocatícios do presidente
Ministra defende regulamentação de plataformas de streaming
'Precisam reinvestir no audiovisual brasileiro', diz Margareth
Ministério da Saúde alerta para vacinação após Brasil registrar quatro casos de 'gripe K'
Imunizante é oferecido no SUS, na rede particular, em farmácias e clínicas
Indicação de Jorge Messias ao STF é rejeitada por 45% e aprovada por 30%, aponta pesquisa
Desprezo pelo nome do advogado-geral da União é inferior à registrada na época de Cristiano Zanin em 2023
Decisão de cassar Ramagem foi para evitar 'novo episódio de estresse institucional', diz Motta
Presidente da Câmara lembrou que o ex-diretor da Abin não poderia cumprir o mandato
