Homem mata agente penal e o filho de 4 anos em SPReprodução

Publicado 19/12/2025 16:08 | Atualizado 19/12/2025 16:15

Uma agente penal e o filho de quatro anos foram mortos na noite desta quinta-feira, 18, em Cidade Líder, na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, o suspeito, que seria o ex-companheiro da mulher e pai da criança, se suicidou no local.

De acordo com a Polícia de São Paulo, os policiais foram acionadas por conta da suspeita de vazamento de gás em um imóvel. Quando os policiais chegaram descobriram que o homem, de 52 anos, mantinha a mulher, de 41, e a criança reféns.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado por conta do risco de explosão. Quando a equipe conseguiu entrar encontrou os corpos das vítimas.

A perícia técnica foi acionada e o caso foi registrado como homicídio, feminicídio e suicídio consumado no 53° DP (Parque do Carmo). As investigações para esclarecimento dos fatos seguem em andamento.