Avião com sete pessoas a bordo tomba ao pousar no Aeroporto da Pampulha - Reprodução TV Globo

Avião com sete pessoas a bordo tomba ao pousar no Aeroporto da PampulhaReprodução TV Globo

Publicado 19/12/2025 18:14 | Atualizado 19/12/2025 18:16

Um avião de pequeno porte tombou durante o pouso no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde desta sexta-feira, 19. Sete pessoas estavam a bordo da aeronave, mas ninguém se feriu, segundo a Motiva, concessionária que administra o aeroporto.

O local, um dos principais do País na aviação executiva, ficou fechado para pousos e decolagens por pouco mais de uma hora, entre as 12h38 e 13h51, conforme a concessionária.

"A aeronave foi removida, em procedimento devidamente autorizado pelo Seripa (Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), e a pista de pousos e decolagens já foi liberada", explicou no comunicado.

A concessionária não informou o que pode ter causado o tombamento da aeronave. Em nota, disse que o avião "apresentou, preliminarmente, falha durante o pouso". Imagens da aeronave mostram que pode ter ocorrido uma falha no trem de pouso. O avião tomba lateralmente após tocar o solo.

O bimotor modelo King Air C904, de prefixo PR-SJL, decolou às 11h20 e ficou por 1h12 minutos no ar até retornar ao aeroporto em Belo Horizonte. A aeronave, que está em situação regular, sobrevoou a região de Pará de Minas (MG).