Avião com sete pessoas a bordo tomba ao pousar no Aeroporto da PampulhaReprodução TV Globo
Local, um dos principais do País na aviação executiva, ficou fechado para pousos e decolagens por pouco mais de uma hora, entre as 12h38 e 13h51, conforme a concessionária
Maioria é contra decisão de Gilmar que dificulta impeachment de ministros do STF, aponta levantamento
Pesquisa ouviu 2.004 brasileiros presencialmente entre os dias 11 e 14 de dezembro
Lançamento de foguete em Alcântara (MA) é adiado para 21h30
Será 1º lançamento comercial de um veículo espacial no Brasil
PF conclui que Bolsonaro precisa de cirurgia de hérnia
Ministro Alexandre de Moraes solicitou perícia
Carlos Bolsonaro mantém candidatura ao Senado por SC, mesmo com Flávio disputando Planalto
Declaração foi publicada nesta sexta-feira (19), na rede social X
Homem mata agente penal e o filho de 4 anos em SP
Perícia técnica foi acionada e o caso foi registrado como homicídio, feminicídio e suicídio consumado
