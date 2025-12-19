Lançamento de foguete em Alcântara (MA) é adiado para 21h30 Sgt Vanessa Sonaly/ Divulgação
Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado
Nova tentativa deve ocorrer no domingo, às 14h45
Parlamentares pedem prorrogação da CPI do INSS por mais quatro meses
Requerimento reúne apoio de 175 deputados federais e 29 senadores
Lula tem discurso interrompido após problema técnico e deixa palco em Foz do Iguaçu
Presidente da República foi à cidade para inaugurar a ponte que liga o Brasil ao Paraguai
Moraes autoriza Bolsonaro a deixar a prisão para fazer cirurgia
Defesa terá de informar data prevista do procedimento
Lula defende que catadores tenham mais acesso à serviços públicos
Governo anuncia ações voltadas ao setor de reciclagem
Ministro assina contrato para compra de vacina da dengue do Butantan
Vacina foi aprovada pela Anvisa no início do mês
