Ex-presidente Dilma Rousseff (PT) Departamento de Ordem Politica e Social/AFP
Justiça determina indenização de R$ 400 mil a Dilma e pagamento mensal por tortura na ditadura
Em 1970, Dilma foi presa e submetida a torturas em São Paulo - os antigos Operação Bandeirante (Oban) e Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) -, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais
Justiça determina indenização de R$ 400 mil a Dilma e pagamento mensal por tortura na ditadura
Em 1970, Dilma foi presa e submetida a torturas em São Paulo - os antigos Operação Bandeirante (Oban) e Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) -, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais
Avião com deputado e vereador faz pouso forçado e pega fogo em Rondônia
Caso aconteceu no distrito de Extrema, em Porto Velho
AGU processa entidade ligada ao PT e mais sete por descontos ilegais em aposentadorias do INSS
Entre os principais alvos desta nova ofensiva está a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag)
Conheça o passado macabro de Lindomar Castilho: um ícone que assassinou a própria mulher
Cantor teve a trajetória definitivamente marcada pelo assassinato de Eliane de Grammont, crime que chocou o país no início dos anos 1980
Justiça Federal suspende projeto da Samarco em Mariana alegando riscos por mudanças climáticas
O empreendimento fica onde ocorreu o rompimento da barragem de Fundão
Milei critica Mercosul e diz que relação com UE é prova de lentidão do bloco sul-americano
Presidente da Argentina disse que os objetivos da união aduaneira nunca foram atingidos e que há excesso de burocracia interna
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.