Presidente da Argentina, Javier MileiReprodução
"O Mercosul nasceu com uma missão clara de promover o comércio, aumentar a prosperidade, integrar mercados e elevar a competitividade das nossas sociedade e nenhum dos objetivos centrais se cumpriu", disse Milei.
Milei ainda sustentou que há muita burocracia e obstáculos internos. "A flexibilidade é um ativo, não uma ameaça". Ele voltou a defender que cada Estado associado negocie com outros países fora do bloco. "A experiência demonstra que quando o Mercosul tenta avançar de maneira monolítica, os processos se dilatam e as oportunidades se perdem".
Milei disse que a tentativa de cordo com a União Europeia (UE) prova a lentidão do Mercosul, pois as décadas de negociação não foram suficientes para materializar o acordo. "Nossos países não têm mais 10 anos para desperdiçar em discussões administrativas" E argumentou que o bloco precisa de um sistema tarifário moderno, simples, competitivo.
O vídeo foi publicado há pouco pela comunicação do governo argentino, com atraso. O governo brasileiro transmitiu ao vivo apenas as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente pro tempore do Mercosul até dezembro, e do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Coube aos demais países os registros de seus respectivos presidentes. Somente o Paraguai, que assume a Presidência do bloco em janeiro por seis meses, fez a transmissão em tempo real.
