Preso, 'Careca do INSS' nega fraudes Lula Marques/Agência Brasil
Investigação citou provas envolvendo atuação da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e da Aquicultura
‘Noivo esperando a noiva no altar’, diz presidente do Paraguai sobre acordo entre Mercosul e UE
Santiago Peña assume a presidência do grupo por seis meses a partir de janeiro
Vídeo! Lula e Milei trocam cumprimento protocolar e frio na Cúpula do Mercosul
Presidente argentino é crítico vocal do petista e aliado da família Bolsonaro
Lula diz que acordo UE-Mercosul será assinado mesmo com oposição francesa
Presidente lamentou adiamento e disse que formalização pode ocorrer em janeiro
Morre Lindomar Castilho, cantor conhecido como 'Rei do Bolero', aos 85 anos
Além da consagração artística, ele teve a trajetória marcada por um episódio criminal de grande repercussão
Estilo de vida leva jovens de até 30 anos apresentarem risco cardíaco, aponta estudo
Adultos entre 18 a 39 anos, 7,3% já registram hipertensão
