Aeronave sem plano de voo foi interceptada e realizou pouso forçado em RoraimaDivulgação/ FAB
FAB intercepta aeronave da Venezuela na reserva indígena Yanomami
Piloto não foi encontrado
A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou na sexta-feira, 19, uma aeronave modelo Cessna 182P que sobrevoava a Terra Indígena Yanomami, em Roraima.
Segundo a FAB, o avião suspeito vinha da Venezuela e foi detectado pelos radares do Sistema Brasileiro de Defesa Aeroespacial. Ele voava sem plano de voo e com matrícula não identificada, o que motivou a adoção de medidas de policiamento
Na operação, foram empregados Caças A-29 Super Tucano e uma aeronave de alerta aéreo antecipado E-99. Durante a interceptação, os pilotos da FAB realizaram reconhecimento visual e tentativas de comunicação por rádio.
Após essas ações, o piloto do avião suspeito fez um pouso forçado em uma pista de terra localizada a cerca de 15 quilômetros ao sul do município de Amajari, a aproximadamente 60 quilômetros de Boa Vista.
A FAB mandou então uma equipe em um helicóptero H-60 Black Hawk para o local do pouso. A aeronave foi encontrada abandonada, apresentando avarias estruturais decorrentes do pouso forçado, mas o piloto não foi localizado.
A ação fez parte da Operação ZIDA 41, que visa coibir voos irregulares e atividades aéreas ilícitas por meio de ações integradas entre a FAB e os órgãos de Segurança Pública. Em 19 de novembro, em uma ação semelhante, um avião foi destruído.
Na ocasião, foram executadas as medidas de intervenção, que consistem na determinação para que a aeronave interceptada modifique sua rota, com o objetivo de forçar o pouso em aeródromo indicado pela FAB. O piloto não obedeceu e foi dado um tiro de aviso.
"Como o piloto permaneceu irredutível, a aeronave foi reclassificada como hostil e passou a estar sujeita ao tiro de detenção, destinado a impedir a continuidade do voo", informou a Força Aérea na época. O piloto da aeronave suspeita realizou o pouso em uma pista de terra próxima à região de Surucucu, também em Roraima, e fugiu. O avião estava com a matrícula adulterada e foi incendiado pelas equipes.
Brasil
Malafaia defende Sóstenes Cavalcante e chama operação da PF de 'perseguição política'
Ação que apura desvios na cota parlamentar apreendeu R$ 430 mil em espécie em um endereço ligado ao deputado
Brasil
Acidente entre caminhão e micro-ônibus mata cinco pessoas no RS
Outras quatro ficaram feridas
Brasil
Vereadores de cidade da Grande SP aprovam aumento de 70% no salário de secretários do município
Votação do projeto durou 30 segundos
Brasil
Vídeo: Funcionário é resgatado após ser atingido por 80 toneladas de produtos congelados em atacadista
Caso aconteceu na Zona Oeste de São Paulo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.