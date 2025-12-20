Vereadores de cidade da Grande SP aprovam aumento de 70% no salário de secretários do municípioReprodução
Votação do projeto durou 30 segundos
Vídeo: Funcionário é resgatado após ser atingido por 80 toneladas de produtos congelados em atacadista
Caso aconteceu na Zona Oeste de São Paulo
STF anula parte de investigação contra governador do Acre
Cameli é réu por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro
TST determina manutenção de 80% do efetivo durante greve dos Correios
Funcionários iniciaram paralisação na última terça-feira (16)
Polícia prende casal paraguaio que transportava 350kg de cocaína escondidos em roupas de cama
Suspeitos partiram de Foz do Iguaçu, no Paraná, e estavam conduzindo a droga dentro de um caminhão com destino a João Pessoa, na Paraíba
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.