Polícia prende casal paraguaio que transportava 350kg de cocaína escondidos em roupas de camaDivulgação/PMESP
Suspeitos partiram de Foz do Iguaçu, no Paraná, e estavam conduzindo a droga dentro de um caminhão com destino a João Pessoa, na Paraíba
Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado
Nova tentativa deve ocorrer no domingo, às 14h45
Parlamentares pedem prorrogação da CPI do INSS por mais quatro meses
Requerimento reúne apoio de 175 deputados federais e 29 senadores
Lula tem discurso interrompido após problema técnico e deixa palco em Foz do Iguaçu
Presidente da República foi à cidade para inaugurar a ponte que liga o Brasil ao Paraguai
Moraes autoriza Bolsonaro a deixar a prisão para fazer cirurgia
Defesa terá de informar data prevista do procedimento
Lula defende que catadores tenham mais acesso à serviços públicos
Governo anuncia ações voltadas ao setor de reciclagem
