Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Marcelo Camargo / Agência Brasil
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 62 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
STF anula parte de investigação contra governador do Acre
Cameli é réu por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro
TST determina manutenção de 80% do efetivo durante greve dos Correios
Funcionários iniciaram paralisação na última terça-feira (16)
Polícia prende casal paraguaio que transportava 350kg de cocaína escondidos em roupas de cama
Suspeitos partiram de Foz do Iguaçu, no Paraná, e estavam conduzindo a droga dentro de um caminhão com destino a João Pessoa, na Paraíba
Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado
Nova tentativa deve ocorrer no domingo, às 14h45
Parlamentares pedem prorrogação da CPI do INSS por mais quatro meses
Requerimento reúne apoio de 175 deputados federais e 29 senadores
