Homem é resgatado após toneladas de produtos congelados caírem sobre ele em atacadistaDivulgação

Publicado 20/12/2025 08:03

Um homem foi resgatado na madrugada desta quinta-feira, 18, após sofrer um acidente em uma área de armazenamento refrigerada de um atacadista, localizado no acesso à Rodovia Anhanguera, na altura do km 25, no bairro do Jaguará, Zona Oeste de São Paulo.



Imagens das câmeras de segurança mostram o momento do acidente. José Beto de Sales aparece operando uma empilhadeira entre as prateleiras de cerca de cinco metros de altura. Ele passa ao lado de uma das estruturas, dá ré e, ao avançar novamente, ocorre a queda da prateleira sobre o funcionário. O impacto faz com que outras estruturas ao redor também desabem, prendendo a vítima sob os materiais.

Veja o vídeo: