Acidente aconteceu na BR-386, em Carazinho, cidade da Região Norte do Rio Grande do SulDivulgação/ Corpo de Bombeiros
Acidente entre caminhão e micro-ônibus mata cinco pessoas no RS
Outras quatro ficaram feridas
Um acidente entre um micro-ônibus e um caminhão matou cinco pessoas e deixou quatro feridos na noite desta sexta-feira (19), na BR-386, em Carazinho, cidade da Região Norte do Rio Grande do Sul.
O transporte coletivo pertence à Secretaria de Saúde de Constantina, que fazia o transporte de pessoas após consultas médicas em Porto Alegre. Ao todo, oito pessoas estavam no veículo, cinco delas morreram.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais são um casal de idosos, um homem e uma criança com idade entre oito e dez anos, além do motorista do micro-ônibus.
Outras quatro pessoas ficaram feridas: três passageiros do coletivo e o motorista do caminhão. Todas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital de Clínicas de Carazinho.
De acordo com a equipe médica, apesar das fraturas, os feridos permanecem conscientes e estáveis. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.
O micro-ônibus ficou totalmente destruído. Veja:
O trânsito no trecho do acidente ficou bloqueado por quase 6h para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). As causas do acidente estão sendo investigadas.
Brasil
