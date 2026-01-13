Segundo Flávio, Tarcísio mantém relação próxima com a família Bolsonaro - Francisco Cepeda / Governo do Estado de SP

Publicado 13/01/2026 15:26

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta terça-feira, 13, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "já declarou" que vai apoiá-lo na disputa à Presidência.

A afirmação ocorre após divulgação do levantamento da plataforma de jornalismo Meio em parceria com o Instituto Ideia, que mostra que Tarcísio é o único nome que empata tecnicamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno.



Segundo Flávio, Tarcísio mantém relação próxima com a família Bolsonaro e dará apoio a ele "no momento certo". "Está com a gente", disse o senador ao deixar a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde foi visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele relatou ter conversado por telefone com o governador durante recente viagem aos Estados Unidos. "Fica uma pressão em cima do governador. Ele já declarou que é candidato à reeleição. Ele já declarou que vai me apoiar."



"A vários meses das eleições, não vamos nos precipitar e ficar pressionando o Tarcísio a todo momento. Todo mundo sabe qual é o lado dele, que é o lado do Bolsonaro. Confio nele e na lealdade dele. É um palanque em São Paulo que qualquer candidato à Presidência da República gostaria de ter. É um governador bem avaliado, competente e um aliado", disse o senador.



Flávio esteve com irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está autoexilado nos EUA. Como mostrou a Coluna do Estadão, na tentativa de fidelizar o bolsonarismo raiz, ele tentou encontrar com altos representantes da Casa Branca, nos Estados Unidos, com quem pretendia fazer fotos para demonstrar prestígio junto ao governo Donald Trump, mas voltou frustrado.



De acordo com o senador, Eduardo articulou reuniões para apresentá-lo como candidato à Presidência da República. Flávio não deu detalhes, mas avaliou as conversas como positivas e afirmou que continuará viajando para se apresentar a lideranças políticas.



Em 25 de dezembro, Flávio leu uma carta assinada por Jair Bolsonaro na qual o ex-presidente confirma o filho como pré-candidato ao Planalto em outubro. Já Tarcísio de Freitas tem reiterado que disputará a reeleição em São Paulo.