Aplicativo criado por cibercriminosos rouba informações bancáriasMCTI/Divulgação

Publicado 13/01/2026 16:51

A Kaspersky identificou a primeira campanha de fraude digital direcionada a beneficiários do ressarcimento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), voltada a investidores que aguardam a devolução de valores após a liquidação do Banco Master. A campanha envolve um aplicativo fraudulento, direcionada a usuários do sistema Android, que oferece um suposto acompanhamento do pagamento do Fundo, mas que na verdade instala um programa bancário capaz de roubar dados bancários, permitir o controle remoto do dispositivo e realizar mineração de criptomoedas. Veja abaixo como funciona o golpe e como se proteger.



A isca do golpe é a promessa de um acompanhamento simplificado do processo de ressarcimento do FGC. Ao acessar o site, o usuário é induzido a baixar um aplicativo que se passa por um legítimo disponível na Google Play Store, simulando interfaces confiáveis para ganhar credibilidade. No entanto, ao instalar o aplicativo, a vítima acaba infectando o próprio aparelho com o trojan bancário BeatBanker.

O BeatBanker é uma nova família de trojan bancário móvel, desenvolvida por criminosos brasileiros, identificada em meados do ano passado, e já conhecida por campanhas anteriores que distribuíam aplicativos falsos do INSS, por ocasião do reembolso pelos valores desviados na aposentadoria dos beneficiários.



Trata-se de uma ameaça altamente sofisticada, com múltiplas capacidades maliciosas. O trojan é capaz de roubar credenciais, interceptando e furtando informações de login, senhas e dados financeiros de aplicativos bancários e outras informações sensíveis. Além disso, realiza mineração clandestina da criptomoeda Monero, utilizando os recursos de processamento do smartphone da vítima sem consentimento, drenando a bateria e degradando o desempenho do dispositivo.



O BeatBanker também oferece controle remoto avançado (RAT), concedendo aos cibercriminosos a capacidade de controlar remotamente o dispositivo, permitindo-lhes realizar diversas ações, como acessar dados pessoais, fazer transações ou instalar outros códigos maliciosos. O trojan é furtivo ao se disfarçar como aplicativo legítimo e mecanismos avançados para evitar a detecção, monitorando a temperatura e a porcentagem da bateria, além de verificar se o usuário está utilizando o dispositivo para otimizar suas operações maliciosas. Para manter a persistência, a ameaça usa um mecanismo inovador que reproduz um arquivo de áudio quase inaudível e em loop, visando a manter assim o processo ativo na memória do sistema infectado.



Diante da gravidade e da iminência de golpes com esta temática, a Kaspersky recomenda as seguintes medidas de proteção:



Desconfie sempre: ofertas que prometem agilizar ou simplificar processos de forma incomum ou com passos extraordinariamente fáceis devem ser encaradas com extrema cautela. Golpes frequentemente se utilizam de atrativos para induzir a vítima ao erro.

Verifique nos canais oficiais: antes de clicar em qualquer link, verifique se no site ou aplicativo oficial da empresa.

Nunca instale aplicativos de fontes desconhecidas: baixe aplicativos apenas de lojas oficiais, como a Google Play Store ou a Apple App Store. Desative a função "instalar de fontes desconhecidas" nas configurações do seu Android.

Utilize uma solução de segurança: mantenha uma solução de segurança de confiança, como o Kaspersky Premium, instalada e atualizada em seu celular. Ela é capaz de detectar e bloquear links maliciosos e a instalação de arquivos perigosos.