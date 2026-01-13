Zema deverá renunciar ao cargo até abril caso queira concorrer à Presidência da RepúblicaMarcelo Camargo/Agência Brasil
Zema chama de 'promiscuidade' suposta relação de ministros do STF com Banco Master
Instituição é alvo de investigação por um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito podres, estimado em R$ 12 bilhões
Ataque contra Ruy Ferraz Fontes foi planejado em bar no litoral paulista, aponta delegada
Criminosos monitoraram o ex-chefe da Polícia Civil de São Paulo durante dois meses
Lula chama Wellington César Lima e Silva a Brasília para definir novo ministro da Justiça
Provável substituto de Lewandowski é o atual advogado-geral da Petrobras
Segundo caso de nova cepa de mpox é confirmado no Estado de São Paulo
Paciente é um homem de 39 anos, morador de Portugal, que foi atendido e liberado pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas
Presos por crimes de grande repercussão são transferidos de Tremembé
Robinho, Thiago Brennand, Ronnie Lessa, Fernando Sastre e Walter Delgatti Neto deixaram a unidade como parte do plano de mudança do perfil da penitenciária, que deixará de abrigar presos em regime fechado
Defensoria Pública do DF instaura procedimento para apurar condições de saúde de Bolsonaro
Órgão recebeu ofícios do senador Izalci Lucas e do deputado federal Gustavo Gayer
