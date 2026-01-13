Ruy Ferraz Fontes foi assassinado em setembro - Divulgação / Polícia Civil de SP

Publicado 13/01/2026 18:19

São Paulo - O assassinato do ex-delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, foi planejado em um bar em Mongaguá, no litoral de São Paulo, segundo revelado nesta segunda-feira, 13, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As investigações ainda apontam que ele vinha sendo monitorado mais de perto por membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) três meses antes de ser executado.

"O doutor Ruy (Ferraz Fontes) passou a ser monitorado mais de perto pelo menos a partir de junho", afirmou a delegada Ivalda Aleixo, chefe do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Nesta terça-feira, 13, ao menos três suspeitos de envolvimento no crime foram presos — seriam nomes ligados ao planejamento da execução. Um deles foi encontrado justamente no estabelecimento usado para elaborar o crime.

As investigações seguem para localizar outros dois alvos da operação e para definir a motivação do crime. Por ora, a Polícia Civil acredita que a execução se deu por conta de investigações conduzidas pelo ex-delegado geral ao longo das últimas duas décadas, o que o tornou um dos alvos da alta cúpula do PCC. Mas outras hipóteses ainda não são descartadas.

Segundo a delegada, um dos veículos usado na execução foi furtado no fim de março do ano passado - ainda não se sabe se para ser usado no dia do assassinato de Fontes. O outro foi justamente no meio do ano, quando o monitoramento teria se intensificado.

'Azul, Velhote e Manezinho'

Entre os detidos está Fernando Alberto Ribeiro Teixeira, o Azul ou Careca, um dos líderes do PCC, apontado como um dos articuladores do atentado.

Além dele, foram presos Marcio Serapião de Oliveira, o Velhote, membro do PCC investigado por apoio estratégico e logístico, e Manoel Alberto Ribeiro Teixeira (Manezinho ou Manoelzinho), também da facção e investigado pelo apoio logístico e operacional. A reportagem busca contato com a defesa dos detidos

A polícia chegou aos suspeitos por meio de impressões digitais localizadas em veículos utilizados no crime, dados extraídos de aparelhos eletrônicos apreendidos, movimentações financeiras suspeitas e vínculos entre os investigados, utilização de imóveis para apoio logístico, além de denúncias anônimas.

Para especialistas, a execução de Ferraz Fontes, um dos principais nomes no combate ao PCC no país, e do delator Antonio Vinicius Gritzbach — baleado no Aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024 — mostram uma vontade da facção de mostrar força com ações violentas nas ruas.

O que aconteceu

Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros em setembro, em Praia Grande, cidade no litoral paulista onde ele era secretário municipal de Administração. Ele foi baleado por uma quadrilha que perseguiu seu carro logo após que a vítima deixou o trabalho

Segundo o Ministério Público Estadual, Fontes foi assassinado a mando do alto escalão do PCC como vingança. Ele chefiou a Polícia Civil paulista entre 2019 e 2022.

Em 2006, foi o responsável por indiciar toda a cúpula do PCC, inclusive Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola — e era conhecido por sua atuação contra a facção.

Em 2019, na gestão do então delegado geral, Azul foi um dos presos transferidos em 2019 da Penitenciária de Presidente Venceslau, em São Paulo, para presídios federais, a pedido do Ministério Público. Ele cumpriu pena em Mossoró (RN) e deixou o presídio no mês passado.

Em novembro, a Polícia Civil havia concluído a primeira fase das investigações. O inquérito inicial indiciou 12 suspeitos e solicitou suas prisões preventivas por homicídio qualificado consumado e tentado, porte ou posse de arma de fogo de uso restrito e participação em organização criminosa. Dez indiciados estavam presos e dois permanecem foragidos. A decisão da Justiça determina a soltura de cinco dos dez detidos.

Os suspeitos que tiveram a prisão preventiva negada responderão em liberdade, mas com medidas cautelares impostas, como o monitoramento por tornozeleira eletrônica.