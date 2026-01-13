Janja e Lula são alvos de ataques no vídeo postado pelo PL - Ricardo Stuckert

Janja e Lula são alvos de ataques no vídeo postado pelo PLRicardo Stuckert

Publicado 13/01/2026 17:07 | Atualizado 13/01/2026 17:09

São Paulo - O Partido Liberal (PL) publicou nas redes sociais um vídeo que parodia o programa 'Big Brother Brasil'. Na peça, a sigla transforma o reality em "Big Baixaria Brasil" e apresenta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aliados como "participantes" da atração.



No vídeo, Lula é descrito como "motorista de mentiras", enquanto a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, aparece sob o apelido de "Esbanja", apresentada como "blogueira de viagem".

Um reality nunca foi tão real!



O Big Baixaria Brasil mal começou e o país não pensa em outra coisa a não ser na eliminação de alguns participantes.



Conta para a gente, em quem você votaria para tirar primeiro?#BBB26 #desgovernoLula pic.twitter.com/dSUe2Gdw4w — Partido Liberal - PL 22 (@plnacional_) January 13, 2026

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, surge como "Taxad", em referência à chamada "taxa das blusinhas" e à condução da regulamentação da reforma tributária, acompanhado da frase: "se não ganhar, taxa o ganhador". Já o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, é retratado como "maratonista de tráfego pago", em referência ao seu histórico como marqueteiro da campanha eleitoral de Lula em 2022. O vídeo também menciona o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin como "dublê de mentiroso".A gravação também faz menções ao ex-ministro da Secom Paulo Pimenta e ao ex-titular da Previdência Social Carlos Lupi, que pediu demissão após o escândalo envolvendo o INSS. A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) é ironizada como "estocadora de ventos", em alusão a uma frase dita por ela em 2015, quando estava na Presidência.A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) aparece como "maquiadora e esteticista", em referência ao emprego de dois maquiadores em seu gabinete. O lobista Antônio Carlos Antunes, conhecido como "Careca do INSS", também aparece no vídeo e é descrito como "especialista em leva-e-traz". A PF investiga a suspeita de que um dos filhos de Lula poderia ter atuado como 'sócio oculto" do empresário. A defesa de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, nega.O vídeo também parodia a música Vida Real, de Paulo Ricardo, trilha sonora do programa. Em um dos trechos, a paródia ironiza a frase "o povo vai vencer". A letra também faz referências a acusações de corrupção, à inflação e à alta carga tributária.A TV Globo estreou o 'Big Brother Brasil 26' na noite desta segunda-feira, 12. O primeiro episódio foi ao ar por volta das 22h25, quando o público conheceu os participantes da nova temporada. O Estadão acompanhou ao vivo o início do reality, que terá 100 dias de duração.