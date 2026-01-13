Defesa alega que prisão de Filipe Martins ocorreu "sem fundamento técnico"Arthur Max/MRE
Defesa de Filipe Martins questiona prisão e cobra análise de provas no STF
Documentos apresentados pelos advogados indicam que não houve acesso à conta do LinkedIn atribuída ao ex-assessor de Bolsonaro
Filhos de Vladimir Herzog são reconhecidos como anistiados políticos e vão receber indenização
Ministério dos Direitos Humanos define ato como reparação histórica à família
Kaspersky identifica novo aplicativo fraudulento que rouba informações de beneficiários do FGC
Cibercriminosos infectam celulares com trojan bancário
Butantan recruta idosos para ensaio clínico da vacina da dengue
Testes serão realizados em 767 voluntários de 60 a 79 anos
Banco Central desiste de recurso contra inspeção do TCU no caso Master
Acesso a documentos respeitará sigilo e prerrogativas do BC
Flávio Bolsonaro diz confiar na lealdade de Tarcísio: 'Está com a gente'
Senador afirmou que governador já declarou apoio a ele para a corrida presidencial e minimizou pressão por um posicionamento público imediato
