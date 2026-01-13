Ruy Ferraz foi morto no dia 15 de setembro, em Praia Grande, no litoral paulista - Reprodução / TV Globo

Ruy Ferraz foi morto no dia 15 de setembro, em Praia Grande, no litoral paulistaReprodução / TV Globo

Publicado 13/01/2026 12:08

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta terça-feira, 13, três suspeitos de serem mandantes do assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros no dia 15 de setembro de 2025, em Praia Grande, na Baixada Santista. A informação, divulgada inicialmente pelo portal UOL, foi confirmada pelo Estadão.



Entre os detidos está Fernando Gonçalves dos Santos, o Azul, um dos líderes do PCC, além de outros dois criminosos conhecidos Marcio Serapião de Oliveira, apelidado de Velhote e Manoel Alberto Ribeiro Teixeira (Manoelzinho). A reportagem busca contato com a defesa dos três detidos.