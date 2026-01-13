Ruy Ferraz foi morto no dia 15 de setembro, em Praia Grande, no litoral paulistaReprodução / TV Globo
Entre os detidos está Fernando Gonçalves dos Santos, o Azul, um dos líderes do PCC, além de outros dois criminosos conhecidos Marcio Serapião de Oliveira, apelidado de Velhote e Manoel Alberto Ribeiro Teixeira (Manoelzinho). A reportagem busca contato com a defesa dos três detidos.
O crime
Ruy Ferraz foi morto em setembro, em Praia Grande, cidade no litoral paulista onde ele era secretário. Segundo o Ministério Público de São Paulo, Fontes foi assassinado a mando do alto escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC) como vingança. Ele chefiou a Polícia Civil paulista entre 2019 e 2022.
Em 2006, foi o responsável por indiciar toda a cúpula do PCC, inclusive Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola - e era conhecido por sua atuação contra a facção.
Em 2019, durante a gestão do então delegado geral, Azul foi um dos presos transferidos em 2019 da Penitenciária de Presidente Venceslau, em São Paulo, para presídios federais, a pedido do Ministério Público (MPSP). Ele cumpriu pena em Mossoró (RN) e deixou o presídio no mês passado.
