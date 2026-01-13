Calor atinge o estado Rio - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 13/01/2026 10:24

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para onda de calor em regiões dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. O aviso é válido até o fim de quarta-feira (14).

De acordo com a instituição, essas áreas podem registrar temperaturas até 5º C acima da média por um período de três a cinco dias.

Entre as áreas afetadas está a região metropolitana de São Paulo Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, apesar de a capital paulista ter amanhecido com céu nublado, a máxima pode chegar a 31ºC nesta terça-feira (13). Já na quarta-feira, a previsão é de sol entre nuvens e tempo abafado, com termômetros marcando até 29ºC

Também estão na área de alerta para onda de calor, assim como áreas do sul de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Já na região Sul, o alerta laranja de perigo é para tempestade, com risco de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. Também há risco de ventos intensos de até 100 km/h, queda de granizo e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

O aviso abrange principalmente cidades de Paraná e de Santa Catarina, mas também se estende a alguns municípios do interior paulista.