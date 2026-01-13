Calor atinge o estado RioReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
Alerta laranja de onda de calor atinge vários estados; veja locais
Região Sul tem risco de tempestade, com ventos intensos de até 100 km/h, queda de granizo e interrupção no fornecimento de energia elétrica
Homem mata mulher a tiros após briga de trânsito e é preso no interior de SP
Uma outra pessoa ficou ferida
Homem é preso após arremessar barra de ferro de viaduto e atingir carro em BH
Objeto acertou o para-brisa e o capô de um veículo; motorista, de 63 anos, não ficou ferido
Homem é eletrocutado ao tentar roubar cabos de energia em São Paulo
Suspeito, de 40 anos, foi encontrado por agentes do Corpo de Bombeiros caído no chão, sem conseguir falar
Deputado Félix Mendonça Jr. é alvo de ação da PF que investiga desvio de emendas parlamentares
Justiça determinou o bloqueio de R$ 24 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas
Eleições 2026: Lula supera Tarcísio, Michelle e Flávio no primeiro turno
Levantamento ouviu 2 mil pessoas nesse mês
