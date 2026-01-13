Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) AFP
Lula é desaprovado por 50% e aprovado por 47%, aponta pesquisa
Levantamento também mediu a avaliação do governo e mostrou que o conceito negativo predomina
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio de R$ 20 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Aeroporto de Guarulhos tem 820 presos e quatro toneladas de drogas apreendidas em 2025 pela PF
Para tentar driblar a fiscalização e escapar da malha fina dos federais, os ‘soldados’ do tráfico se valem de métodos criativos, ocultando o entorpecente em livros, roupas, fundos falsos de mochilas, bonecas, sapatos, malas e até edredons
Litoral de SP tem nove mortes por afogamento no fim de semana; óbitos na temporada chegam a 30
Por conta dos casos, o GBMar reforçou o alerta à população quanto aos riscos de afogamento, especialmente em períodos de grande movimentação nas praias
Defesa de Bolsonaro apresenta novo recurso para levar ao plenário do STF discussão de embargos
Em dezembro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes já havia rejeitado os embargos apresentados pelos advogados de Bolsonaro para tentar reverter a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal do golpe
Motta condiciona apoio à reeleição de Lula a 'gestos' do Planalto
Reciprocidade política e atenção aos interesses da Paraíba são condições para aliança
