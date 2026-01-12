Apesar das divergências, Hugo Motta, considera apoiar Lula nas eleições presidenciais de 2026Sergio Lima / AFP
Motta condiciona apoio à reeleição de Lula a 'gestos' do Planalto
Reciprocidade política e atenção aos interesses da Paraíba são condições para aliança
Motta condiciona apoio à reeleição de Lula a 'gestos' do Planalto
Reciprocidade política e atenção aos interesses da Paraíba são condições para aliança
Cade investiga Meta e aplica medida preventiva suspendendo Novos Termos do WhatsApp sobre IA
A ação tem por objetivo apurar suspeitas de abuso de posição dominante e proteger a concorrência em mercados que utilizam ferramentas de inteligência artificial
Anvisa aprova novo fármaco com injeção semestral para prevenção do HIV
Sunlenca se torna nova ferramenta para profilaxia pré-exposição
STF soma três votos para manter veto a emendas de Eduardo Bolsonaro e Ramagem
Processo tramita no plenário virtual da Corte
STF autoriza general condenado por trama golpista a trabalhar em unidade militar em Brasília
Militar assumiu a autoria no Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa matar Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin
Brasil faz doação de material militar para Uruguai e Paraguai
Objetivo é modernizar a capacidade das forças de segurança na região
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.