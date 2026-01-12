O voto mais recente foi depositado pela ministra Cármen LúciaAntonio Augusto/STF
STF soma três votos para manter veto a emendas de Eduardo Bolsonaro e Ramagem
Processo tramita no plenário virtual da Corte
STF autoriza general condenado por trama golpista a trabalhar em unidade militar em Brasília
Militar assumiu a autoria no Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa matar Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin
Brasil faz doação de material militar para Uruguai e Paraguai
Objetivo é modernizar a capacidade das forças de segurança na região
Mãe de bebê que morreu em incêndio é presa em flagrante por abandono de incapaz
Criança estava sozinha quando o fogo começou
Presidente do TCU diz entender que reunião com BC afastou chance de medida cautelar
Vital do Rêgo afirmou que o Banco Central 'abriu as portas' para a corte de contas
Moraes manda Justiça de MG recalcular pena de homem que quebrou relógio de Dom João VI
Ferreira foi condenado a 17 anos de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio público, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada
