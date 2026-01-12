O incêndio começou por volta das 5h e só foi controlado às 10h - TV Globo/Reprodução

O incêndio começou por volta das 5h e só foi controlado às 10hTV Globo/Reprodução

Publicado 12/01/2026 17:11 | Atualizado 12/01/2026 17:19

A mãe do bebê que morreu em um incêndio na manhã desta segunda-feira , 12, em um apartamento na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo, foi presa em flagrante por abandono de incapaz. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia apurou que a criança estava sozinha no momento do incêndio.

A mulher, que não teve a identidade informada, foi levada para a delegacia, ouvida e presa em flagrante. O caso está sendo investigado pelo 42º Distrito Policial, que fica no Parque São Lucas.

Segundo a secretaria, a investigação está em andamento para descobrir as causas do incêndio e esclarecer as circunstâncias para o fato de o bebê estar sozinho no local. No incêndio, que aconteceu em um prédio da Avenida Vila Ema, um homem também morreu.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram o terceiro andar do edifício. As duas vítimas morreram carbonizadas. A corporação mobilizou dez viaturas para atender a ocorrência. Segundo os bombeiros, havia grande quantidade de material combustível no local. O incêndio no prédio da zona leste começou por volta das 5h e foi controlado às 10h.