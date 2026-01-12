Zema também comentou a relação do país com o BricsArquivo / Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Zema nega ser vice de Flávio Bolsonaro e diz que seguirá como pré-candidato à Presidência
Possibilidade foi levantada pelo presidente do Progressistas, Ciro Nogueira (PI), que, na semana passada, defendeu publicamente a união entre Flávio e Zema como estratégia para enfrentar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Moraes autoriza notificação pessoal de Augusto Heleno pela Comissão de Ética da Presidência
Notificação refere-se a um processo instaurado pelo órgão para apurar supostos desvios éticos em razão de manifestações feitas pelo então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro
Promotores do Gaeco renunciam após MP pedir liberdade de prefeito acusado de desviar R$ 56 milhões
Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão emitiu parecer favorável à soltura de todos os investigados presos na Operação Tântalo II
Pensionista do TST recebe quase R$ 400 mil líquidos em um único mês
Rendimento bruto somou R$ 482,4 mil
Governo exonera diretor do Dnit suspeito de receber propina em dinheiro vivo do Careca do INSS
Demissão foi oficializada na sexta-feira em edição extra do DOU
'Temos que melhorar a proposta do relatório', diz José Guimarães sobre PEC da Segurança
Projeto já foi aprovado pela CCJ e está parado em uma comissão especial da Câmara
