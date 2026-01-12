José Guimarães afirmaou que a PEC da Segurança é uma das prioridades do governo em 2026 - Divulgação

José Guimarães afirmaou que a PEC da Segurança é uma das prioridades do governo em 2026Divulgação

Publicado 12/01/2026 14:51

Brasília - O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (CE), defendeu mudanças no parecer do deputado Mendonça Filho (União-PE) sobre a proposta de emenda à Constituição conhecida como "PEC da Segurança Pública". A afirmação ocorreu em postagem na rede social X, nesta segunda-feira, 12.

"A PEC da Segurança continua sendo uma das prioridades do nosso governo para 2026. No entanto, temos que melhorar a proposta do relatório e aproximá-la da proposta do governo", escreveu o parlamentar.

A PEC da Segurança Pública, encaminhada pelo governo à Câmara dos Deputados, já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e está parada em uma comissão especial. A votação no colegiado deve ocorrer com a volta dos trabalhos legislativos

Até o fim de 2025, não havia acordo sobre o texto. O parecer de Mendonça traz mudanças significativas em relação ao projeto original, entre elas, a redução da influência da União com relação às políticas públicas de segurança.

Na publicação, Guimarães também afirmou que o governo priorizará neste semestre a "escala 6x1", em referência ao projeto de redução da jornada de trabalho de seis dias e um de descanso.