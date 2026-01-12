José Guimarães afirmaou que a PEC da Segurança é uma das prioridades do governo em 2026Divulgação
'Temos que melhorar a proposta do relatório', diz José Guimarães sobre PEC da Segurança
Projeto já foi aprovado pela CCJ e está parado em uma comissão especial da Câmara
Lula determina apuração de falhas da Enel em São Paulo
Em despacho, presidente quer AGU, CGU e Aneel atuando no caso
Menino de 6 anos morre após ser atropelado e ficar três dias internado em SP
Motorista fugiu sem prestar socorro
Moraes autoriza hacker que emitiu falso mandado de prisão contra ele a ir para o semiaberto
Delgatti cumpre pena de oito anos e três meses de detenção pela invasão
Grandes usinas solares no Brasil ultrapassam 20 GW de potência instalada, diz Absolar
Setor já atraiu R$ 87,7 bilhões em investimentos e gerou mais de 600 mil empregos
