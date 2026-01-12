Equipe participava de uma perseguição quando o veículo perdeu a estabilidade e saiu da pistaDivulgação
Agente da PRF morre e dois ficam feridos em acidente durante perseguição no Amazonas
Viatura saiu da pista
Moraes assume presidência do STF após Fachin entrar em recesso
Ministro ficará à frente do Supremo e do plantão judicial até o fim de janeiro, cuidando de casos urgentes durante o recesso
Freira de 76 anos morre atropelada por motociclista no interior de Minas Gerais
Nehida Inez fazia parte de uma comunidade religiosa no Rio Grande do Sul
Vídeo: PM é morto a tiros durante briga em barraca de praia em Fortaleza
Outra pessoa também foi atingida; polícia realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do crime
Notas do Enem serão divulgadas nesta semana; veja quando e como consultar
Segundo o governo federal, a edição é a maior da história do Sisu em quantidade de instituições participantes, com oferta de 274,8 mil vagas
Adolescente é morto e homem fica ferido após ataque a tiros no Tocantins
Polícia Civil investiga o caso
