Equipe participava de uma perseguição quando o veículo perdeu a estabilidade e saiu da pistaDivulgação

Publicado 12/01/2026 11:10

Um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outros dois ficaram feridos após um acidente com uma viatura na madrugada desta segunda-feira (12), no km 1008, da BR-174, entre Manaus e Presidente Figueiredo, no Amazonas.

Segundo a corporação, a equipe participava de uma perseguição quando o veículo perdeu a estabilidade e saiu da pista. Com o impacto, um dos policiais não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Os outros dois agentes foram resgatados e encaminhados para atendimento médico no hospital do município.

Nas redes sociais, a PRF divulgou a identidade do policial como Ladimy Vale de Lima Souza, de 37 anos. Natural de Manaus, ele ingressou na instituição em junho de 2025.

"Manifestamos solidariedade e o sincero desejo de conforto aos familiares, amigos e colegas neste momento de luto", disse a corporação em nota.