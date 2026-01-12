A irmã Nehida Inez Stürmer morreu aos 76 anos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/01/2026 10:44 | Atualizado 12/01/2026 10:44

Minas Gerais - Uma freira de 76 anos morreu, neste domingo (11), após ser atropelada por uma motocicleta na BR-050, em Araguari, no Triângulo Mineiro. O acidente ocorreu por volta das 9h20, no km 6 da rodovia.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto seguia no sentido Catalão a Araguari quando atingiu a irmã Nehida Inez Stürmer, que atravessava a pista. Com o impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.



O condutor do veículo, de 44 anos, sofreu ferimentos graves. Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe de resgate da Concessionária Ecovias Minas Goiás e, posteriormente, foi levado a uma unidade de saúde da região.



As causas do acidente ainda serão investigadas pela perícia. As autoridades encaminharam o corpo de Nehida ao Instituto Médico-Legal (IML).

Nota de pesar

A Congregação das Filhas do Amor Divino, localizada no Rio Grande do Sul, a qual a freira fazia parte, publicou uma nota de pesar.



"A Irmã Nehida Inez faleceu aos 76 anos de idade, dos quais 52 anos dedicados à Vida Religiosa, marcados pela fé, serviço e testemunho evangélico", escreveu em comunicado nas redes sociais.

De acordo com a comunidade religiosa, o corpo será transladado para Cerro Largo (RS), onde será velado na Capela Anunciação, no Convento Nossa Senhora da Anunciação. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Anunciação.