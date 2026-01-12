Uma menina, de 10 anos, ficou com um anzol preso na bochecha durante uma pescaria em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao lançar a isca, o anzol retornou e acabou atingindo o rosto da criança.
Menina de 10 anos fica com anzol preso na bochecha durante pescaria em Goiás
A equipe da corporação foi acionada para retirar o anzol no Pronto Atendimento de Luziânia, para onde a criança foi levada. As imagens foram compartilhada nas redes. O acidente aconteceu na sexta-feira (9).
No vídeo, é possível ver o anzol preso à bochecha da criança, próximo ao cabelo. Para retirar o objeto, os bombeiros precisaram usar uma microrretífica — ferramenta elétrica para trabalhos de precisão, que permitiu cortar o metal.
O Corpo de Bombeiros também informou que, após a retirada do objeto, a menina permaneceu sob os cuidados da equipe médica.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.