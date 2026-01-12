Lula recebeu, em agosto do ano passado, parte do elenco e da produção do filme para uma sessão no Cine Alvorada - Divulgação/ Ricardo Stuckert

Lula recebeu, em agosto do ano passado, parte do elenco e da produção do filme para uma sessão no Cine AlvoradaDivulgação/ Ricardo Stuckert

Publicado 12/01/2026 07:52 | Atualizado 12/01/2026 09:58

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou, na madrugada desta segunda-feira (12), as vitórias do Brasil no Globo de Ouro , em Los Angeles. "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, conquistou o prêmio de "Melhor Filme em língua Não-Inglesa" e Wagner Moura foi consagrado "Melhor Ator em Filme de Drama", uma dobradinha que colocou o País no centro da principal premiação pré-Oscar.

"O cinema brasileiro mais uma vez no topo do mundo! Sensacional a vitória do talentosíssimo Wagner Moura como Melhor Ator em filme de Drama no @goldenglobes. A merecidíssima estatueta premia a performance de excelência do querido artista baiano que tanto nos emociona em O Agente Secreto", escreveu no X (antigo Twitter).



"Como o próprio Wagner tem dito, o cinema brasileiro vem mobilizando a atenção e o respeito das pessoas em todas as regiões, e tem sido um símbolo importante da volta da valorização dos artistas em nosso país. Viva a cultura brasileira!", continuou o presidente.

O cinema brasileiro mais uma vez no topo do mundo! Sensacional a vitória do talentosíssimo Wagner Moura como Melhor Ator em filme de Drama no @goldenglobes.



A merecidíssima estatueta premia a performance de excelência do querido artista baiano que tanto nos emociona em O Agente… pic.twitter.com/PrFGatyBg1 — Lula (@LulaOficial) January 12, 2026

Wagner Moura superou nomes como Joel Edgerton ("Trem dos Sonhos"), Oscar Isaac ("Frankenstein"), Dwayne Johnson ("Coração de Lutador: The Smashing Machine"), Micheal B. Jordan ("Pecadores") e Jeremy Allen White ("Springsteen: Deliver From Nowhere").

Sobre a vitória na categoria de filme em língua não-inglesa, Lula afirmou que o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo.

"O troféu coroa o trabalho potente do querido diretor @kmendoncafilho e o seu extraordinário elenco. (...) O Agente Secreto é um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro", ressaltou.

O presidente ainda relembrou que recebeu, em agosto do ano passado, parte do elenco e da produção do filme para uma sessão no Cine Alvorada.



"Eu e Janja guardamos na nossa memória cada momento daquela noite extraordinária. As portas estarão sempre abertas para a arte e a cultura brasileiras", publicou.

Melhor Filme de Língua não Inglesa e Melhor Ator de Drama. Uma dupla vitória de O Agente Secreto no @goldenglobes para entrar para a história do cinema brasileiro. Dia de glória e reconhecimento ao talento de nossos artistas.



Quanto honra foi receber, em agosto do ano passado,… pic.twitter.com/akMQFmiUIy — Lula (@LulaOficial) January 12, 2026

A primeira-dama também se manifestou nas redes sociais. Em publicação, Janja destacou o impacto simbólico da premiação. A estreia comercial do filme no Brasil ocorreu em novembro.

"O Agente Secreto honra a memória do nosso país e reforça o audiovisual brasileiro como referência mundial", afirmou.

'O Agente Secreto'

Ambientado no Recife de 1977, o título é um thriller político, que acompanha Marcelo, um professor que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

A produção é estrelada por Wagner Moura ("Tropa de Elite"), Maria Fernanda Cândido ("Terra Nostra"), Gabriel Leone ("Dom"), Isabél Zuaa ("O Nó do Diabo"), Alice Carvalho ("Cangaço Novo") e mais.

O Agente Secreto tornou-se o primeiro filme brasileiro a receber três indicações ao Globo de Ouro. Além da vitória, concorreu nas categorias de Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama. Antes disso, o Brasil havia vencido a categoria apenas em 1998, com Central do Brasil, dirigido por Walter Salles.

Em 2025 o filme "Ainda Estou Aqui" também concorreu ao Globo de Ouro, mas não levou a melhor. O prêmio foi para "Emilia Pérez". Protagonista do longa, Fernanda Torres, no entanto, venceu na categoria 'Melhor atriz de drama', pelo papel de Eunice Paiva. Ela disputou com estrelas, como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Tilda Swinton e Kate Winslet.