No sábado, a passagem de um tornado causou estragos e assustou os moradores de CuritibaDivulgação / Simepar
Inmet emite alerta para tempestades em Estados do Brasil
Aviso amarelo indica risco de chuvas intensas e ventos fortes em áreas do Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste do País
Inmet emite alerta para tempestades em Estados do Brasil
Aviso amarelo indica risco de chuvas intensas e ventos fortes em áreas do Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste do País
Vídeo: Menina de 10 anos fica com anzol preso na bochecha durante pescaria em Goiás
Acidente aconteceu ao lançar isca; bombeiros usaram microrretífica para cortar metal e retirar objeto no pronto atendimento da cidade
Buscas por irmãos desaparecidos chegam ao nono dia no Maranhão
Operação mobiliza mais de 600 pessoas
Adolescente de 16 anos morre afogado em represa de MG
Corpo do jovem foi encontrado por volta das 18h
Polícia confirma que corpo encontrado em mata é de PM que desapareceu após discutir com traficante
Três suspeitos foram presos por envolvimento na morte do agente
Carlos diz que Bolsonaro precisou de atendimento médico e posta foto antiga do pai em crise
Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses por liderar uma tentativa de golpe de Estado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.