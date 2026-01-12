No sábado, a passagem de um tornado causou estragos e assustou os moradores de Curitiba - Divulgação / Simepar

Publicado 12/01/2026 09:44

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para temporais em todo o Mato Grosso do Sul e áreas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás.

Também está em vigor nesta segunda-feira (12) um alerta amarelo para acumulado de chuvas em áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Há ainda um alerta amarelo para chuvas intensas válido no dia para Estados do Norte e do Nordeste do País. Um aviso também atinge especificamente o litoral da Bahia, incluindo Salvador.

Ciclone ainda atua no Sul do País?

A baixa a pressão atmosférica que deu origem a um ciclone extratropical, com influência direta sobre o Sul do Brasil, se intensificou entre quinta-feira, 8, e sexta-feira, 9, entre o Paraguai e o norte da Argentina.

"Essa baixa pressão se expandiu e deu origem ao ciclone extratropical na madrugada do sábado, 10, entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul", disse a Climatempo.

No período, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou para o risco de chuva muito volumosa e ventania em Estados gaúchos.

No sábado, 10, a passagem de um tornado causou estragos e assustou os moradores de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Nesta segunda-feira, este ciclone já segue sobre o oceano, afastando-se rapidamente do Brasil, diminuindo sua influência sobre o Sul do País.