O vereador Carlos Bolsonaro usou seu perfil em rede social para dizer que neste domingo, 11, seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), voltou a se sentir mal na prisão da Polícia Federal (PF). Carlos postou uma foto do pai de costas e informando que ele tem crises de vômito. Bolsonaro está preso numa cela especial para cumprir a pena de 27 anos de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado.

"Prezados, o médico do meu pai foi chamado hoje, domingo, 11 de janeiro de 2026, à prisão, após sermos informados de que suas crises persistentes de soluços evoluíram para um quadro de azia constante, o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir", escreveu em sua rede social.

Segundo o vereador, a defesa do pai vai protocolar um novo pedido de prisão domiciliar humanitária em função do quadro geral do ex-presidente.

"A foto anexa registra meu pai em intermináveis crises de vômito, decorrentes das sequelas da facada que sofreu, praticada por um antigo militante do PSOL, partido historicamente alinhado à facção política de Lula", diz Carlos. A imagem é uma foto antiga de Bolsonaro, antes de ser preso.
Foto antiga de Bolsonaro publicada por Carlos Bolsonaro - Reprodução/ redes sociais
O vereador voltou a criticar a condenação de Bolsonaro pelo STF e listou os crimes pelos quais o ex-presidente está preso.
- Destruição de patrimônio
- Destruição de patrimônio tombado
- Organização criminosa armada
- Golpe de Estado
- Abolição violenta do Estado Democrático de Direito