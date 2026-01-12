Incêndio atingiu um prédio residencial na Vila Prudente, em SP - Reprodução / TV Globo

Publicado 12/01/2026 08:13 | Atualizado 12/01/2026 08:14

São Paulo - Duas pessoas morreram, na manhã desta segunda-feira (12), após um incêndio atingir um prédio residencial na Vila Prudente, na Zona Leste da capital paulista. As chamas alcançaram o terceiro andar do edifício localizado na avenida Vila Ema, número 516.

O Corpo de Bombeiros mobilizou dez viaturas para atender à ocorrência. De acordo com a corporação, há grande quantidade de material combustível em combustão no local. As autoridades informaram que foram encontrados um bebê e um adulto carbonizados, no entanto, ainda não identificaram.

O trânsito na Avenida Vila Ema seguia interditado para realização dos trabalhos dos bombeiros por volta das 7h40. Uma faixa da avenida Salim Farah Maluf também foi fechada.