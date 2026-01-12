Operação conta com o apoio de militares que estavam de férias, de folga, entre outras condições - Divulgação/ Prefeitura de Bacabal

Operação conta com o apoio de militares que estavam de férias, de folga, entre outras condições Divulgação/ Prefeitura de Bacabal

Publicado 12/01/2026 09:23

As buscas pelos irmãos de 6 e 4 anos que desapareceram após saírem para brincar no Quilombo de São Sebastião dos Pretos, no Maranhão, entraram no nono dia nesta segunda-feira (12). Ao todo, eram três crianças, mas um menino de 8 anos foi encontrado com vida na última quarta-feira (7).

A operação conta com o apoio de militares que estavam de férias, de folga, entre outras condições. Os agentes utilizam cães farejadores, helicópteros e um efetivo por terra na região. Mais de 600 pessoas estão ajudando nas buscas.

"Só vamos parar quando encontrarmos as duas crianças que estão faltando", afirmou o coronel Wallace Amorim, comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA).

"Militarismo não trabalha, somos vocacionados. Muitos policiais aqui estão de férias, licença prêmio, na sua folga, indo para ajudar. Assim como a sociedade local, que acompanha aqui dentro dos matos. A gente encontra muita gente a pé, a cavalo, de moto", acrescentou.

fotogaleria

Na manhã do domingo (11), voluntários encontraram peças de roupas infantis em uma região de mato, dentro da área de buscas pelos irmãos. Eles desapareceram no dia 4 de janeiro.



De acordo com os voluntários, as peças estavam perto de uma grota, em região de mato alto, ainda dentro do povoado quilombola São Sebastião dos Pretos, onde as crianças sumiram. Além das roupas, havia uma xícara de porcelana. A Polícia Civil deve analisar as peças.



Essa é a segunda vez que roupas infantis são encontradas na região de mata durante as buscas. No fim da manhã de quinta-feira (8), um calção e uma sandália foram localizados em uma área de mato. Após investigação da Polícia Civil, foi constatado que as peças eram do menino, que estava desaparecido junto com os primos e foi encontrado por carroceiros ainda na quinta.

"Nós não podemos afirmar se pertencem a uma das crianças, mas é uma das hipóteses de investigação, e ampliamos as buscas a partir daquele ponto. Nós estamos correndo contra o tempo para tentar encontrá-los com celeridade", disse o tenente-coronel Bittencourt, do Corpo de Bombeiros.

O menino afirmou ter deixado os dois no local enquanto procurava ajuda. O relato do primo dos desaparecidos foi feito aos pais e à psicóloga, que o acompanha no hospital onde está internado. Ele apresentava escoriações no corpo, compatíveis com o tempo que permaneceu na mata.

Segundo a criança, o grupo teria passado por um lago, onde ele deixou os primos antes de sair em busca de socorro.

De acordo com o tenente-coronel Marcos Bittencourt, o terreno é irregular, com poucas trilhas, difícil acesso e diferentes tipos de vegetação. A região não possui energia elétrica e apresenta riscos adicionais, como a presença de armadilhas instaladas por caçadores, prática comum na área. A procura pelas crianças também está sendo feita em outras áreas.