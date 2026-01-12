De acordo com o CBMMG, as buscas começaram por volta das 17h30 - Arquivo / Divulgação / CBMMG

O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado, na tarde deste domingo (11), em uma represa de Pimenta, no Oeste de Minas Gerais, por volta das 18h. O jovem morreu afogado no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as buscas começaram por volta das 17h30. O jovem estava a cerca de seis metros de profundidade e a aproximadamente 15 metros da margem da represa.



Os militares utilizaram equipamentos de mergulho para localizar a vítima. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a perícia da Polícia Civil (PCMG) foram acionadas.