Até o momento, ninguém foi preso - Reprodução/ internet

Até o momento, ninguém foi presoReprodução/ internet

Publicado 12/01/2026 10:22

Um adolescente de 17 anos foi morto e um homem de 29 anos ficou ferido após um ataque a tiros em uma distribuidora de bebidas na madrugada deste domingo (11), no setor Taquari, na região sul de Palmas, no Tocantins. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os dois bebiam em um estabelecimento quando um deles foi chamado por uma pessoa ainda não identificada. Ao sair do local, foi alvejado por tiros, que feriram também a segunda vítima.

Adolescente não resistiu aos ferimentos. O outro homem foi socorrido por populares e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Sul).

Buscas foram feitas no local, mas ninguém foi preso. A Polícia Civil segue tentando identificar e localizar os autores do crime.