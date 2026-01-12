Câmeras de segurança flagraram o momento em que a discussão começa - Reprodução / Redes sociais

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a discussão começaReprodução / Redes sociais

Publicado 12/01/2026 10:43

Um policial militar, que estava de folga, foi morto a tiros na noite deste domingo (11), após uma briga na fila da barraca Sunrise Beach Club, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Outra pessoa também foi atingida pelos disparos e socorrida.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do crime. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), "mais detalhes serão repassados em momento oportuno, para não comprometer os trabalhos policiais em andamento". As informações são do "Diário do Nordeste".

PM é morto a tiros durante briga em barraca de praia em Fortaleza



Câmeras de segurança flagraram o momento em que a discussão começa. Antes de atirar, o suspeito da um tapa no rosto do PM.

Em nota, a Sunrise Beach Club informou que pessoas armadas não chegaram a entrar no local, pois passaram por revista. "Os protocolos de controle e segurança da casa atuam justamente para impedir a entrada de objetos ou armas que coloquem em risco a integridade do público, colaboradores e da operação."

"A Sunrise Beach Club lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com as famílias e com todas as pessoas afetadas e manifesta pesar diante da gravidade dos fatos. Colaboradores e prestadores de serviço da casa também foram impactados e vitimados pelo episódio e estão recebendo toda a atenção e suporte necessários", disse.