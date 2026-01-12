Não é a primeira vez que Moraes assume interinamente o comando do STFRosinei Coutinho/STF
Moraes assume presidência do STF após Fachin entrar em recesso
Ministro ficará à frente do Supremo e do plantão judicial até o fim de janeiro, cuidando de casos urgentes durante o recesso
Moraes assume presidência do STF após Fachin entrar em recesso
Ministro ficará à frente do Supremo e do plantão judicial até o fim de janeiro, cuidando de casos urgentes durante o recesso
Freira de 76 anos morre atropelada por motociclista no interior de Minas Gerais
Nehida Inez fazia parte de uma comunidade religiosa no Rio Grande do Sul
Vídeo: PM é morto a tiros durante briga em barraca de praia em Fortaleza
Outra pessoa também foi atingida; polícia realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do crime
Notas do Enem serão divulgadas nesta semana; veja quando e como consultar
Segundo o governo federal, a edição é a maior da história do Sisu em quantidade de instituições participantes, com oferta de 274,8 mil vagas
Adolescente é morto e homem fica ferido após ataque a tiros no Tocantins
Polícia Civil investiga o caso
Inmet emite alerta para tempestades em Estados do Brasil
Aviso amarelo indica risco de chuvas intensas e ventos fortes em áreas do Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste do País
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.