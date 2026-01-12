Câmera de segurança flagrou o momento em que o menino foi atingido por um carroReprodução / Redes sociais

Um menino, de 6 anos, morreu, na noite deste domingo (11), após ser atropelado por um carro no bairro José Ometto, em Araras, interior de São Paulo. A criança ficou internada por três dias, mas não resistiu.
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o menino foi atingido por um carro. Ele corria com outra criança na calçada quando entrou na rua e acabou sendo atropelado. O motorista fugiu sem prestar socorro.
O sepultamento ocorrerá ás 16h desta segunda-feira (12) no cemitério da cidade. A matéria entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), mas não obteve retorno. 
 