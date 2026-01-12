Câmera de segurança flagrou o momento em que o menino foi atingido por um carroReprodução / Redes sociais
Menino de 6 anos morre após ser atropelado e ficar três dias internado em SP
Motorista fugiu sem prestar socorro
Menino de 6 anos morre após ser atropelado e ficar três dias internado em SP
Motorista fugiu sem prestar socorro
Moraes autoriza hacker que emitiu falso mandado de prisão contra ele a ir para o semiaberto
Delgatti cumpre pena de oito anos e três meses de detenção pela invasão
Grandes usinas solares no Brasil ultrapassam 20 GW de potência instalada, diz Absolar
Setor já atraiu R$ 87,7 bilhões em investimentos e gerou mais de 600 mil empregos
Agente da PRF morre e dois ficam feridos em acidente durante perseguição no Amazonas
Viatura saiu da pista
Moraes assume presidência do STF após Fachin entrar em recesso
Ministro ficará à frente do Supremo e do plantão judicial até o fim de janeiro, cuidando de casos urgentes durante o recesso
Freira de 76 anos morre atropelada por motociclista no interior de Minas Gerais
Nehida Inez fazia parte de uma comunidade religiosa no Rio Grande do Sul
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.