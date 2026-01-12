Serviço de distribuição de energia na capital da região metropolitana da capital paulista é prestado pela Enel SPRovena Rosa/Agência Brasil
Lula determina apuração de falhas da Enel em São Paulo
Em despacho, presidente quer AGU, CGU e Aneel atuando no caso
Menino de 6 anos morre após ser atropelado e ficar três dias internado em SP
Motorista fugiu sem prestar socorro
Moraes autoriza hacker que emitiu falso mandado de prisão contra ele a ir para o semiaberto
Delgatti cumpre pena de oito anos e três meses de detenção pela invasão
Grandes usinas solares no Brasil ultrapassam 20 GW de potência instalada, diz Absolar
Setor já atraiu R$ 87,7 bilhões em investimentos e gerou mais de 600 mil empregos
Agente da PRF morre e dois ficam feridos em acidente durante perseguição no Amazonas
Viatura saiu da pista
Moraes assume presidência do STF após Fachin entrar em recesso
Ministro ficará à frente do Supremo e do plantão judicial até o fim de janeiro, cuidando de casos urgentes durante o recesso
