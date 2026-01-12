A cidade de São Paulo bateu recorde de calor do ano no sábado, 11. A temperatura máxima atingiu 34,6°C, segundo dados do Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
São Paulo deve registrar uma semana bastante chuvosa, no entanto, a expectativa é que as temperaturas permaneçam na casa dos 30ºC. A Defesa Civil Municipal mantém a cidade em estado de atenção para altas temperaturas, devido à previsão de máximas acima dos 32°C nos próximos dias.
De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Cliomáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a semana começou abafada com variação de nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 22°C durante a madrugada.
No decorrer do dia, o sol favorece a rápida elevação das temperaturas. "O calor e a chegada da brisa marítima devem provocar chuvas na forma de pancadas, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite. Há condições para pontos passageiros variando de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", afirma o CGE.
Na terça-feira, 13, o dia segue com sol e temperaturas em elevação no decorrer do dia. "No fim da tarde a nebulosidade aumenta e retornam as condições para pancadas de chuva de até forte intensidade, com elevado potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", acrescenta o órgão municipal.
Veja a variação de temperatura prevista para os próximos dias, segundo a Meteoblue:
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.