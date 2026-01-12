Defesa Civil de São Paulo mantém a cidade em estado de atenção para altas temperaturas - Paulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 12/01/2026 14:16

A cidade de São Paulo bateu recorde de calor do ano no sábado, 11. A temperatura máxima atingiu 34,6°C, segundo dados do Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

São Paulo deve registrar uma semana bastante chuvosa, no entanto, a expectativa é que as temperaturas permaneçam na casa dos 30ºC. A Defesa Civil Municipal mantém a cidade em estado de atenção para altas temperaturas, devido à previsão de máximas acima dos 32°C nos próximos dias.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Cliomáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a semana começou abafada com variação de nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 22°C durante a madrugada.

No decorrer do dia, o sol favorece a rápida elevação das temperaturas. "O calor e a chegada da brisa marítima devem provocar chuvas na forma de pancadas, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite. Há condições para pontos passageiros variando de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", afirma o CGE.

Na terça-feira, 13, o dia segue com sol e temperaturas em elevação no decorrer do dia. "No fim da tarde a nebulosidade aumenta e retornam as condições para pancadas de chuva de até forte intensidade, com elevado potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", acrescenta o órgão municipal.

Veja a variação de temperatura prevista para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

Segunda-feira: entre 21ºC e 33ºC;

Terça-feira: entre 21ºC e 30ºC;

Quarta-feira: entre 21ºC e 28ºC;

Quinta-feira: entre 20ºC e 27ºC;

Sexta-feira: entre 20ºC e 29ºC;

Sábado: entre 20ºC e 29ºC;

Domingo: entre 21ºC e 28ºC.