Autorização para que Bolsonaro deixe a prisão e realize o procedimento foi concedida pelo ministro MoraesFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Defesa de Bolsonaro apresenta novo recurso para levar ao plenário do STF discussão de embargos
Em dezembro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes já havia rejeitado os embargos apresentados pelos advogados de Bolsonaro para tentar reverter a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal do golpe
Motta condiciona apoio à reeleição de Lula a 'gestos' do Planalto
Reciprocidade política e atenção aos interesses da Paraíba são condições para aliança
Cade investiga Meta e aplica medida preventiva suspendendo Novos Termos do WhatsApp sobre IA
A ação tem por objetivo apurar suspeitas de abuso de posição dominante e proteger a concorrência em mercados que utilizam ferramentas de inteligência artificial
Anvisa aprova novo fármaco com injeção semestral para prevenção do HIV
Sunlenca se torna nova ferramenta para profilaxia pré-exposição
STF soma três votos para manter veto a emendas de Eduardo Bolsonaro e Ramagem
Processo tramita no plenário virtual da Corte
STF autoriza general condenado por trama golpista a trabalhar em unidade militar em Brasília
Militar assumiu a autoria no Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa matar Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin
