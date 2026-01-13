Caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma - Reprodução/TV Vanguarda

Caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de armaReprodução/TV Vanguarda

Publicado 13/01/2026 10:10

Um homem, de 26 anos, foi preso em flagrante após matar uma mulher a tiros em uma briga de trânsito na noite desta segunda-feira (12), em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O marido dela ficou ferido.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal estava em uma moto vermelha, quando se envolveu em uma discussão com o motorista de um carro. Em um certo momento, o homem efetuou os disparos, acertando as vítimas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas quando chegou no local a mulher já estava sem vida. A vítima foi identificada como Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos. O companheiro dela, de 20 anos, ficou ferido no abdômen. Ele foi levado para o Hospital Municipal da Vila Industrial.

O motorista do carro chegou a fugir, mas foi encontrado pela PM e preso em flagrante. Ele vai responder por homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma.