Caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de armaReprodução/TV Vanguarda
Homem mata mulher a tiros após briga de trânsito e é preso no interior de SP
Uma outra pessoa ficou ferida
Homem é preso após arremessar barra de ferro de viaduto e atingir carro em BH
Objeto acertou o para-brisa e o capô de um veículo; motorista, de 63 anos, não ficou ferido
Homem é eletrocutado ao tentar roubar cabos de energia em São Paulo
Suspeito, de 40 anos, foi encontrado por agentes do Corpo de Bombeiros caído no chão, sem conseguir falar
Deputado Félix Mendonça Jr. é alvo de ação da PF que investiga desvio de emendas parlamentares
Justiça determinou o bloqueio de R$ 24 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas
Eleições 2026: Lula supera Tarcísio, Michelle e Flávio no primeiro turno
Levantamento ouviu 2 mil pessoas nesse mês
Lula é desaprovado por 50% e aprovado por 47%, aponta pesquisa
Levantamento também mediu a avaliação do governo e mostrou que o conceito negativo predomina
