Caso aconteceu próximo ao Shopping D., na Avenida Presidente Castelo Branco - Reprodução / Google Street View

Caso aconteceu próximo ao Shopping D., na Avenida Presidente Castelo BrancoReprodução / Google Street View

Publicado 13/01/2026 09:03

Um homem, de 40 anos, foi eletrocutado, na manhã desta terça-feira (13), ao tentar furtar cabos de energia na Zona Norte de São Paulo. O caso aconteceu próximo ao Shopping D., na Avenida Presidente Castelo Branco.

O homem foi encontrado por agentes do Corpo de Bombeiros caído no chão, sem conseguir falar. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro do Tatuapé, onde foi constatado que apresentava queimaduras de primeiro e segundo graus nas costas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um segurança informou que o homem estaria furtando cabos de energia.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.